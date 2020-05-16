شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الأمن القومى بالبرلمان الليبى يثمن دور مصر لوقف التدخل التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في ليبيا، الصمت الدولي تجاه التدخل التركي في الشؤون الليبية.

وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "نثمن الدور المصري والإماراتي إزاء التدخل التركي في الشؤون الليبية، والدعم اللامحدود للمرتزقة في طرابلس، وكذلك الدول الصديقة التي لبت الدعوة المصرية الإماراتية للحد من التدخل التركي في الداخل الليبي".

وتابع: "نستنكر الصمت الدولي تجاه ما تقوم به تركيا من عبث وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار، من خلال دعم جماعة الإخوان والقاعدة، وذلك من خلال السيطرة على المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي".

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وطالب الميهوب بعدم السماح بأن تكون تونس بوابة عبور نحو ليبيا لنقل الأسلحة أو التدخلات الخارجية.

وفي وقت سابق قالت الأمم المتحدة، إنه إذا كان أمام ليبيا أي فرصة لمواجهة كورونا فهي أن يتوقف الصراع فورا.