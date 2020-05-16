شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كويتى حاول اختراق نظام حجز مواعيد التسوق 20 ألف مرة فى 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت، ممثلة فى إدارة الجرائم الالكترونية من ضبط مواطن كويتى هاكرز يعمل فى إحدى الشركات المتخصصة فى أنظمة البرمجة، حاول على مدار الـ 48 ساعة الماضية اختراق نظام وزارة التجارة الخاص بنظام حجز مواعيد التسوق من الجمعيات التعاونية وفروع التموين لأكثر من 20 ألف مرة، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

واعترف المتهم الذى جرى ضبطه فى شقة بمنطقة الشعب البحرى قبل عدة ساعات، أن هدفه من ذلك كان محاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مراجعى الجمعيات لمآرب أخرى يقصدها، وجار إحالته للنيابة العامة.

وفِى التفاصيل التى رواها مصدر أمنى لـ «القبس»: إن نظام وزارة التجارة الخاص بنظام حجز مواعيد التسوق بالجمعيات التعاونية وفروع التموين «moci» تعرض طيلة اليومين الماضيين لأكثر من 20 ألف محاولة للاختراق. وأضاف المصدر: «تم التنسيق بين وزارة التجارة والجرائم الإلكترونية لمتابعة المخترق ورصده وبالفعل تم الرصد، واستصدار أذونات من النيابة العامة لبعض الهواتف المشكوك فى أمرها، وكذلك بعض الأرقام الارضية، حتى توصلت تحريات الضباط إلى معرفة هوية المخترق ومقر إقامته ومقر عمله وعليه تم استصدار إذن من النيابة وتم رصده أثناء خروجه من المنزل لفترة المشى المسموح بها وتم ضبطه ومعه جهازين موبايل.

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وتابع المصدر: «تم إحالة المتهم إلى مكتب التحقيق، وبمواجهته بالواقعة التى ارتكبها أقر واعترف بقيامه بالواقعة وأرشد ضباط الجرائم الإلكترونية على مقر أجهزته فى منزله الذى استخدمه للاختراق، وأفاد أيضا أن هدفه من ذلك محاولته الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مراجعى الجمعيات لمآرب أخرى، منها إنشاء قاعده بيانات كبيرة لنفسه خاصة بمواطنين ومقيمين عن مساكنهم وهواتفهم، وأمور أخرى يقصدها.