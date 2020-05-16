نظام الأسد و"هيئة تحرير الشام" يتبادلان أسرى في حلب

إدلب/ الخليج 365 شهدت محافظة حلب السورية، السبت، عملية تبادل للأسرى بين نظام الأسد و"هيئة تحرير الشام". وقالت مصادر محلية للأناضول، إن عملية تبادل الأسرى تمت في مدينة "دارة عزة" بالريف الغربي لحلب. وأوضحت المصادر، أن نظام الأسد أطلق سراح 3 عناصر من "هيئة تحرير الشام"، وعنصر من "أحرار الشام". في حين أطلقت "هيئة تحرير الشام" سراح عنصرين من النظام، أحدهما برتبة عقيد، بحسب المصادر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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