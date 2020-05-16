الصحة تعلن تسجيل 2840 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” .

وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 51980 حالة حتى الآن ، بينها 28048 حالة نشطة، منها 166 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 1797 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 23666حالة تعافي.

وأوضح أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 302 حالة.