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ترامب يقيل المفتش العام لوزارة الخارجية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك، مما أثار انتقادات حادة من نواب ديمقراطيين بارزين من بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وقال ترامب في رسالة إلى بيلوسي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إنه لم يعد يثق في قدرة المفتش العام على أداء مهامه، دون أن يذكر سببا لذلك.

وكتب قائلا “ومن ثم فإنني أستخدم سلطتي كرئيس لإقالة المفتش العام لوزارة الخارجية من منصبه بقرار يسري خلال 30 يوما من اليوم”.

ولم تشر الرسالة إلى من سيخلف لينيك الذي تولى منصبه عام 2013 في عهد إدارة أوباما، وأصبح أحدث المراقبين الحكوميين الذين يقرر ترامب إبعادهم عن مناصبهم في الأسابيع الأخيرة.

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غير أن وزارة الخارجية ذكرت أن ستيفن أكارد مدير مكتب المهام الخارجية سيخلف لينيك في المنصب.

وأدان أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس إقالة لينيك وأشار إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إلى أن القرار مرتبط بتحقيق فتحه المفتش العام بحق وزير الخارجية مايك بومبيو.

وقال إنجل في بيان “علمت أن مكتب المفتش العام فتح تحقيقا يتعلق بالوزير بومبيو”. ووصفت بيلوسي إقالة لينيك بأنها تسريع من ترامب “لنمط خطر من الانتقام”.

ولم تستجب وزارة الخارجية بعد لطلب بالتعليق.

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