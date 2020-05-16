6 أمور سيشاهدها العالم لأول مرة مع عودة «البوندسليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُطلق الدوري الألماني لكرة القدم، السبت، صافرة عودة البطولات الوطنية الكبرى بعد شهرين من التوقف بسبب فيروس « كورونا » المستجد، في خطوة ينتظرها مشجعون توّاقون للعبة، بعيداً عن المدرجات، بينما تبحث بطولات أخرى الاستفادة من التجربة الألمانية لرسم خريطتها للعودة.

وتنطلق في الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش «17:30» بتوقيت الإمارات، خمس من المباريات الست المقررة السبت، على أن يكون أبرزها «دربي الرور» بين بوروسيا دورتموند وضيفه شالكه، والذي عادة ما كان من أكثر المباريات استقطاباً للمشجعين خلال الموسم.

وستكون «البوندسليجا» أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف منافساتها المعلقة مُنذ منتصف مارس/ آذار الماضي، بسبب (كوفيد 19)، ووضعت رابطة الدوري المحلي بروتوكولاً صحياً صارماً من 50 صفحة، بهدف الحد من احتمال التقاط إصابات بـ«كورونا»، في صفوف الأندية، ما قد يؤثر على إنهاء المراحل التسع المتبقية من منافسات الدرجة الأولى، بحلول نهاية يونيو/حزيران المُقبل.

وسنشاهد ولأول مرة في تاريخ كرة القدم إجراءات صارمة في ظل «الوقع الجديد» الذي فرضه «كورونا» على العالم، ومن بين تلك الظواهر:



1- سيصل كل فريق على متن أكثر من حافلة من أجل ضمان التباعد الاجتماعي بين أفراده.

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2- سيدخل اللاعبون إلى أرض الملعب مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

3- لن يكون هناك عناق بين اللاعبين، أو الاحتفال بصخب لدى تسجيل الأهداف.

4- سيقوم كل الموجودين على مقاعد البدلاء، من مدربين وجهاز فني ولاعبين احتياطيين، بتغطية وجوههم بالكمامات الواقية.

5- تم تقسيم الملاعب إلى ثلاث مناطق منفصلة عن بعضها، على أن يتواجد 100 شخص في كل منها كحد أقصى.

6- تم إلغاء المؤتمرات الصحفية التي يجريها مدرب كل فريق عادة بعد المباراة، وإلغاء المنطقة المختلطة للاعبين.