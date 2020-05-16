إيطاليا تسمح بالسفر من وإلى البلاد بدءاً من يونيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت الحكومة الإيطالية السبت، على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد، اعتباراً من الثالث من يونيو/ حزيران المقبل، في الوقت الذي تتحرك فيه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا.

وستسمح الحكومة بالسفر دون عوائق عبر البلاد اعتباراً من نفس اليوم؛ وسعت بعض المناطق إلى عودة أسرع، لكن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أصر على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي لمنع موجة ثانية من العدوى، ولقي أكثر من 31600 إيطالي حتفهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مُنذ الكشف عن تفشي المرض في 21 فبراير/ شباط الماضي، وهو ثالث أكبر عدد من الوفيات في دولة بالعالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي محاولة لاحتواء العدوى، كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيوداً على الصعيد الوطني في مارس/ آذار الماضي، وأقرت فقط تخفيفاً أولياً للقواعد في الرابع من مايو/ أيار الجاري، عندما سمحت بإعادة فتح المصانع والحدائق، ومن المقرر فتح المحال التجارية في 18 مايو/ أيار الجاري، وكذلك قررت الحكومة أنه يجب السماح بجميع التنقلات داخل كل منطقة اعتباراً من نفس اليوم ما يعني أنه سيكون بوسع الأشخاص زيارة الأصدقاء.

وسيظل حظر السفر بين الأقاليم والسفر للخارج سارياً إلى ما بعد عطلة عيد الجمهورية في إيطاليا، في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل، ما يحظر أي سفر جماعي خلال العطلات المُمتدة مع عطلة نهاية الأسبوع، ولكن سيتم رفع جميع قيود السفر اعتباراً من الثالث من يونيو/ حزيران، وهو ما يعد حدثاً رئيسياً على طريق إيطاليا نحو التعافي، حيث تأمل الحكومة في إنقاذ موسم العطلات القادم عندما يهرب الإيطاليون بصورة تقليدية من المدن لقضاء عطلاتهم الصيفية السنوية.