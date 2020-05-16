«المركزي» يعلن أسماء البنوك الأنشط في استخدام تسهيلات «خطة الدعم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد المصرف المركزي إحراز البنوك في الإمارات تقدماً لدعم العملاء المتأثرين بتداعيات تفشي وباء (كوفيد-19)؛ حيث سحبت البنوك حوالي 77% من تسهيلات السيولة البالغة قيمتها 50 مليار درهم، أي ما يعادل 38.5 مليار درهم من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه، ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.

ولتحفيز البنوك وشركات التمويل على سحب المزيد من تسهيلات السيولة الممنوحة من «المركزي» بتكلفة صفرية لاستخدامها لفائدة شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد الذين تأثروا سلباً بتداعيات وباء (كوفید-19)، أصدر «المركزي» إشعاراً يشمل توضيحات إضافية لطلبات تأجيل السداد تحت خطة الدعم الاقتصادي، ويهدف هذا الإشعار إلى تسهيل تطبيق خطة الدعم.

وبموجب الإشعار، يتوجب على البنوك وشركات التمويل النظر في الظروف المحددة للمقترضين المتضررين للحصول على طلب تأجيل السداد ضمن خطة الدعم الاقتصادي؛ حيث إن الخيارات لمنح التأجيلات تشمل: تأجيل مبلغ أصل القرض فقط أو تأجيل سداد الفائدة/الأرباح ومبلغ أصل القرض معاً أو تأجيل الفائدة/الأرباح فقط، وأوضح أن الخيار الأكثر طلباً سيكون تأجيل سداد الفائدة/الأرباح ومبلغ أصل القرض معاً، إلا إذا سمحت ظروف المقترض بقبول خيارات أخرى.

ورحب «المركزي» بالمبادرات التي تقوم بها بعض البنوك لمساندة عملائها المتضررين، وذلك من دون أية سحوبات من البرنامج العام المتاح لهم. وأعلن عن قائمة البنوك التي استخدمت أكثر من 50% من تسهيلات السيولة لخطة الدعم التي تهدف إلى حماية ومساندة العملاء المتأثرين في هذه الظروف الاستثنائية. وحث البنوك لسحب التمويل الممنوح لها، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وشملت قائمة البنوك التي استخدمت 100% من تسهيلات السيولة لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة من «المركزي»، كلاًّ من: أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، دبي الإسلامي، الإمارات الإسلامي، نور بنك، الفجيرة الوطني، التجاري الدولي، بنك الشارقة، بنك الاستثمار، وبلغت النسبة 93% لـ«المصرف»، و76% لـ«البنك العربي»، و73% لـ«بنك المشرق» و67% لـ«الشارقة الإسلامي»، و58% لـ«رأس الخيمة الوطني»، و58% «أم القيوين الوطني»، و57% «العربي المتحد».