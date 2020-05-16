«خفض التصنيف الائتماني».. الشركات والدول على مشرحة «فيتش» و«إس آند بي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تحليل لستاندرد آند بورز جلوبال، أن عدد الشركات أو الدول المعرضة لخطر خفض تصنيفها الائتماني إلى عالية المخاطر من الدرجة الجديرة بالاستثمار بلغ ارتفاعاً قياسياً عند 111 بسبب جائحة فيروس كورونا يأتي ذلك بعد أيام من قول وكالة فيتش، إن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والانهيار في أسعار النفط قد يسفران عن تخلف عدد قياسي من الدول المقترضة عن سداد ديونها هذا العام.وتشير تقديرات ستاندرد آند بورز إلى أن عدد الشركات والدول المخفض تصنيفها بهذا الشكل بلغ بالفعل 24 هذا العام، ما يؤثر في ديون بأكثر من 300 مليار دولار. وللشركات والدول البالغ عددها 111 المرشحة لهذا الخفض في التصنيف سندات بقيمة 444 مليار دولار أخرى، مما يعني أن المبلغ من المرجح أن يقفز بأكثر من ذلك بكثير.

الضغوط الائتمانية

والشركات والدول المرشحة للخفض مهمة لأن مدى فقدان التصنيفات من الدرجة الجديرة بالاستثمار يمكن أن يدفع المستثمرين لبيع السندات من أجل شركات أكثر جدارة ائتمانية، مما يرفع تكاليف اقتراضها.

وقالت ستاندرد آند بورز «تواصل الضغوط الائتمانية التراكم»، مما يلقي الضوء على أن قرابة الربع من عدد الشركات المعرضة لخطر خفض التصنيف إلى عالية المخاطر البالغ 111 عرضة أيضاً لتحذير صريح بخفض التصنيف.

جرى بالفعل تجريد أسماء عالمية كبرى، مثل فورد وكرافت هاينز ورينو ودلتا إيرلاينز وماسيز وماركس آند سبنسر في قطاع التجزئة، من علامة الجديرة بالاستثمار منذ أن أضر فيروس كورونا باقتصادات كبرى.

وتتضمن قائمة المرشحين للخفض بعضاً من الأسماء التي لا تقل شأناً، منها الناقلتان الوطنيتان بريتش إيروايز ولوفتهانزا وسلسلتا الفنادق العالميتان حياة وماريوت وعملاقا التعدين أرسيلورميتال وفيل البرازيلية.

ثلاث دول

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وقالت فيتش، وهي واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث، إنها خفضت التصنيفات الائتمانية لعدد لم يسبق له مثيل من الدول بلغ 29 دولة في الأشهر الأربعة الأولى من 2020. وتخلفت ثلاث دول، هي لبنان والإكوادور والأرجنتين، هذا العام عن سداد ديونها، وهو ما يتماشى بالفعل مع عدد قياسي في 2017.

وتصنف الوكالة في الوقت الحالي الغابون وموزامبيق وجمهورية الكونجو وسورينام عند ‭‭CCC‬‬، حيث هناك احتمال قوي للتعثر، في حين جرى تصنيف زامبيا عند الدرجة الأدنى ‭‭CC‬‬، حيث التعثر محتمل.

وقالت فيتش إن المعدل السنوي للتعثر للدول المصنفة عند ذلك المستوى يبلغ في المتوسط 26.5 في المئة، بما في ذلك تلك التي تحصل على هذا التصنيف بعد التعثر، مشيرة إلى قرارات أخذتها في الماضي بخفض التصنيف.

وقالت إن السلفادور والعراق وسريلانكا عرضة أيضاً للخطر، والدول الثلاث تصنف حالياً عند ‭‭B-‬‬ لكنها مهددة بخفض التصنيف إلى ‭‭CCC‬‬، حيث يصبح التخلف عن السداد أكثر احتمالاً.

نظرة سلبية لفرنسا

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة الآفاق الاقتصادية لفرنسا من «مستقرة» إلى «سلبية»، معبرة عن تخوفها من تراجع المالية العامة والاقتصاد هذه السنة، لكنها لم تغير درجتها «أيه أيه».

وقالت الوكالة في بيان إن «خفض الآفاق يعكس التدهور الكبير المتوقع هذه السنة للمالية العامة والنشاط الاقتصادي بسبب وباء كوفيد-19».

وأضافت إن «تدهور إحداثيات المالية العامة سيجري في أجواء مستوى مديونية مرتفع أساساً وتقدم محدود في تعزيز الميزانية منذ الأزمة المالية (في 2008) ونمو اقتصادي معتدل». وبعد هذا القرار، أمام الوكالة سنتان لخفض درجة ائتمان فرنسا.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أبقت على درجة فرنسا عند «أيه أيه» أيضاً لكنها لم تغير توقعاتها لآفاقها التي بقيت «مستقرة».