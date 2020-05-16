«النواب الأمريكي» يتبنى حزمة 3 تريليونات دولار.. فهل يمررها «الشيوخ»؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبنّى مجلس النوّاب الأمريكي الجمعة مقترحاً قدمه الديمقراطيون يتعلّق بحزمة مساعدات تاريخيّة بقيمة 3 تريليونات دولار من أجل مواجهة تبعات كوفيد-19 في الولايات المتحدة، لكن لا يتوقع أن يمرّ في مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الجمهوريّة. وقال الجمهوريون ودونالد ترامب الذي لا يمكن أن يدخل التشريع حيز التنفيذ بدون توقيعه، إن هذا النصّ «ولد ميتاً».

ووافق مجلس النوّاب ذو الغالبيّة الديمقراطيّة على النصّ بأغلبيّة 208 أصوات مؤيّدة، ومعارضة 199. وصوّت 14 ديمقراطيّاً ضدّ النصّ، فيما أيّده جمهوريّ واحد.

وقال رئيس الغالبيّة الجمهوريّة في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنّ المقترح الديمقراطي «غير جدّي على الإطلاق». لذلك يمكنه ببساطة تجنب تقديمه للتصويت في مجلس الشيوخ.

ويتضمّن مشروع القانون هذا حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل قيمتها الى ثلاثة تريليونات دولار، تشمل دفعات جديدة مباشرة للأمريكيين يمكن أن تبلغ ستة آلاف دولار لكل أسرة، وحوالى ألف مليار دولار للولايات والمجتمعات المحلية لتؤمن أجور الموظفين العامين «الأساسيين» في المستشفيات والمدارس وغيرها.

كما ينص على دفع أموال للعاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة والأبحاث حول كشف مرض كوفيد-19 وتتبع المصابين به ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي «وافِقوا على هذا القانون من أجل منح العائلات الدعم الذي تحتاجه». وأضافت أن «الأمر يتعلّق بالشعب الأمريكي. هذه عائلاتنا. إنها تعاني، وهي بحاجة إلى المساعدة، لدينا الوسائل وإمكانيّة القيام بذلك».

وقبل يوم، قالت بيلوسي إنّ المقترح الديمقراطي هذا يصلح لبدء مفاوضات مع الجمهوريّين.

وقبيل ذلك، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي لترامب الجمعة «لا يبدو لي أن الهدف يجب أن يكون خطة أخرى بقيمة 3 تريليونات دولار».

ويدعو البيت الأبيض والجمهوريون إلى «استراحة» لتقييم تأثير الإجراءات التاريخية في حجمها التي طبقت حتى الآن، بعد تبني خطة إنعاش هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار، تم استكمالها بإجراءات جديدة بقيمة 500 مليار دولار في نهاية نيسان/ إبريل. وقالت بيلوسي في الكونجرس «هل تعتقدون أن الفيروس يأخذ استراحة؟».

من جهة أخرى وخلافاً لتقاليد قديمة ورغم معارضة من بعض الجمهوريين، وافق مجلس النواب الجمعة على قرار يسمح مؤقتاً بالتصويت بالوكالة في الكونجرس. وهذا يعني أن برلمانياً حاضراً في الكونجرس يمكنه التصويت عن آخر متغيب. ويمكن أن يشارك أعضاء في أعمال اللجان عن بعد.

ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب قدوم 435 نائباً إلى واشنطن مع انتشار فيروس كورونا المستجد كما اضطروا لأن يفعلوا للتصويت على الإجراءات العاجلة في الأسابيع الأخيرة.