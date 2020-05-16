أسترالي يتسلل إلى متحف مغلق من أجل جمجة ديناصور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل رجل ليلاً إلى متحف مغلق في سيدني، حيث راح يلتقط صور سيلفي مع جمجمة ديناصور قبل أن يلوذ بالفرار مع قبعة راعي بقر ولوحة، على ما أعلنت الشرطة الأسترالية التي تبحث عنه.

وأوضحت الشرطة، أن الرجل تسلق سقالة في متحف «أستراليين ميوزيوم» الأحد الماضي، وراح يجول في المبنى المقفر، وقال مدير شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز شون هيمي: بقي فيه حوالي أربعين دقيقة، ويبدو أنه استمتع بليلته في المتحف.

وأوضح هيني: الأمر خطر، لحسن الحظ لم يلحق أي ضرر بآثار تاريخية أو أي شيء ذي قيمة في المتحف، وقد صورت كاميرا مراقبة الرجل وهو يلتقط صوراً إلى جانب معروضات ويضع رأسه داخل فكي جمجمة تيرانوصور ويفتش في الأدراج، وغادر المكان حاملاً قبعة راعي بقر وصورة معلقة على جدار، بحسب ما أفادت الشرطة.

والمتحف مُغلق منذ العام الماضي، بسبب ورشة أشغال ما سهل دخول الرجل إلى المبنى على ما رأى المحققون الذين وجهوا نداءً إلى السكان لمساعدتهم على إلقاء القبض عليه، وقد أغلقت متاحف ومعارض أسترالية أخرى أبوابها بسبب القيود المرتبطة بمكافحة وباء كوفيد19.