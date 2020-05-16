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بايدن يخطط لانتزاع 16 ولاية من ترامب في الانتخابات الرئاسية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراهن حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، على انتزاع ما يصل إلى 16 ولاية من الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، في ظل تعامل الرئيس دونالد ترامب مع فيروس الذي ساهم في احتدام المنافسة في ولايات مثل أريزونا.
وقالت مديرة حملة بايدن جين أومالي ديلون في إفادة للصحفيين الجمعة، بشأن استراتيجية الحملة، إن بعض الولايات ستصبح أرضاً للمنافسة بشكل لم تشهده من قبل، وخصت ديلون بالذكر ولايات أريزونا وتكساس وجورجيا التي لم تكن مؤيدة للديمقراطيين، مُشيرة إلى أنها قد تحقق النجاح لبايدن الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
ويتمتع الرئيس ترامب المنتمي للحزب الجمهوري بميزات، منها جمع التبرعات والنشاط الرقمي للحملة، ويعمل فريقه مُنذ شهور على خطط لإعطاء دفعة لنسب التأييد له في الولايات المؤيدة للديمقراطيين، بينما يباشر بايدن حملته من منزله في ديلاور في ظل القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، وتحاصر المصاعب الفنية بعض جهوده للوصول إلى الناخبين بما في ذلك الفعاليات التي تجرى على الإنترنت في الولايات الحاسمة في تحديد الفائز.
وذكر أحدث استطلاع للرأي "لرويترز إبسوس" نُشرت نتائجه الثلاثاء الماضي، أن بايدن يتمتع بتأييد 46% من الناخبين، مقابل 38% لترامب.

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