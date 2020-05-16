شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تُعيد فتح شواطئها في يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا الجمعة، إن بلاده ستعيد فتح شواطئها في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، وحث الجمهور على حيازة تطبيق ليعرفوا منه ما إذا كان الشاطئ المفضل لديهم مملوءاً أم فيه متسع.
وقال كوستا، إن الشرطة لن تراقب الالتزام بالقواعد وحث الناس على الالتزام من تلقاء أنفسهم، وتابع: الشواطئ يجب أن تكون للمتعة، يتعين أن نُلزم أنفسنا.
وبحسب القواعد الجديدة يتعين أن يفصل بين كل مجموعة والأخرى متر ونصف المتر، مع إمكانية أن يحصل الرواد على كراسي الشاطئ في الصباح وبعد الظهر فقط ولن يسمح بالرياضات الشاطئية لشخصين أو أكثر، ومن المقرر أن تبدأ البرتغال المرحلة الثانية من خطة إعادة فتح الاقتصاد على مراحل الاثنين، بفتح المطاعم والمتاحف والمقاهي بطاقة مخفضة، واستئناف الدراسة في مراحل معينة.
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