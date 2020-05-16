دردشة في حركات الحركة

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هل فاجأتك حركات زعيم حزب حركة النهضة التونسي؟راشد الغنوشي مرشد «الإخوانجية»،برهن للذين لم تغادر أذهانهم صورة المعارض اللاجئ السياسي في بريطانيا،على أنه ليس قنفذاً بلا شوك.المغترون بالمظاهر لا يجوز تجريحهم،قل مثلاً تنطبق عليهم حكاية «ليلى والذئب»،فبراءة الأطفال في عيونهم،أو خذ من التراث أن«المؤمن غرّ كريم».

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المرشد أثبت منذ عودته إلى تونس بعد سقوط نظام الزين،أنه صاحب مكانة عالية في المحافل الدولية إياها. في أيامه الأولى من شهر العسل مع السلطة،تلقى دعوة تكريمية من لدن مجلة «فورين بوليسي»الأمريكية.المجلة معروفة،يدها إلى المرفق غارقة في السمن النجمي السداسي،فلا تدعو أحدا لتكريمه إلاّ إذا كان عالي المواصفات.لا تتعب ذهنك بنبش الزوايا، ونكش الخفايا، وتفتيش النوايا. فلا دليل على أن من تكرمه «فورين بوليسي»،يكون حتماً على صلة كواليسية بالنجمة السداسية؟ بينما الدلائل كثيرة على أواصره بالنجمة الخماسية البقلاوية.

ماذا فعل الرجل حتى فوجئ الناس في تونس؟حل المكتب السياسي،وهذا تصرف في حرّ ماله. هل صدّقت أن يكون الحزب ديمقراطياً وهو يأتمر بأمر مرشد مطلق؟ هل يُعقل أن يستوعب 1% من حريات الفكر والرأي والتعبير؟سبب مصاعبه أن أغلبية الشعب لم تنس الوثبات الضرغامية،التي انقضّ بها المرشد وأتباعه على المقاليد فور وصولهم إلى الحكم. السيطرة على ستة آلاف مسجد وتحويلها إلى منابر حركية،كانت كرزة على الكعكة. هذا الكلام مجرد تمهيد لذهول الحقيقة:أغرب الغريب أن الحزب الحركي لم يلتفت قط،إلاّ بالنظر شزراً،إلى الاقتصاد والتنمية والبحث العلمي والشؤون السيادية. في لمح البصر وضع نصب عينيه قطع العلاقات مع سوريا، لكن لم يخطر بباله مشروع وطني للقضاء على البطالة.أليس الحزب يدّعى العمل بالقيم الإسلامية؟ لمَ لمْ يحشد الملايين تحت شعار إسلامي شهير: «إن الله يكره العبد البطّال»؟ في القرآن مئات الآيات تحث على العلم،كيف لم يفكّر في البحث العلمي مطلقاً؟هل طوّر المناهج ورفع نسبة النموّ الاقتصادي في الصناعة والزراعة؟هل فكر في تشكيل حكومة في المستوى؟

لزوم ما يلزم: النتيجة التفاؤلية:حين يكون الشعب واعياً،فلا خوف عليه من هذه الحركات.

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