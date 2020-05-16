شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترصد 72 إصابة جديدة وتعافي 113حالة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تعافي 113 حالة إضافية من فيروس كورونا «COVID-19» وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

وأظهرت بيانات حديثة على موقع وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 47 حالة لعمالة وافدة، و 25 حالة لمخالطين لحالات، ليصل عدد المصابين إلى 3890 حالة، منها 3 حالات في العناية و3887 مستقرة.

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فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في مملكة البحرين 2753 حالة بعد الاعلان عن تعافي 113 حالة اليوم. وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

وبلغ اجمالي الاصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 6655 حالة، بينها 12 حالة وفاة.