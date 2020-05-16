شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السعودي يفتتح الملتقى الافتراضي الأول لوكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم السبت، الملتقى الافتراضي الأول للاتحاد، تحت عنوان "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا".

مثل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الملتقى علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.



حضر الملتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن احمد العثيمين، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار، ومديري وكالات الأنباء في دول منظمة التعاون الإسلامي والمندوبين الدائمين لدى المنظمة.

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وسلط الملتقى الضوء على الدور الذي تقوم به وكالات الأنباء كمصدر موثوق للمعلومات، في نشر الوعي حول جائحة كورونا، وأتاح الفرصة لتبادل خبرات وكالات الأنباء وعرض تجاربها في نشر الوعي والمعرفة والمعلومة الصادقة، ودحض الأخبار المزيفة والشائعات، كما حرص الملتقى للخروج بوثيقة إرشادية وتوصيات للاستفادة من هذه التجارب.



وأطلق وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، خلال الملتقى، برنامج الأنشطة والتدريب السنوي الافتراضي، الذي يستفيد منه 2200 إعلامي من دول منظمة التعاون الإسلامي، إنفاذا لقرار الجمعية العامة الذي أوصى بتنظيم حلقات عمل لمنسوبي الوكالات، تهدف إلى تدريبهم على أحدث التقنيات وممارسات العمل، وتعزيز الاتصالات بينهم.



ونوه المدير المساعد لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) زايد سلطان عبدالله، بما يحظى به الاتحاد ومختلف برامجه ومشاريعه من رعاية كريمة ودعم دائم من حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.



كما ثمن رعاية وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد للمتلقى وترؤسه لجلسته الافتتاحية، وإطلاق أنشطته وبرامجه.