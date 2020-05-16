شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تزيل أثر الأمطار وإجراءات احترازية للوقاية من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف عمليات التعقيم والتنظيف، أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام .

وعمّت الأمطار مكة المكرمة، وشملت المسجد الحرام، حيث قامت الرئاسة العامة بأعمال التنظيف والتعقيم والتنظيم، أثناء هطول الأمطار بما يتناسب معها، مع استمرار الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفايروس كورونا ( كوفيد - 19 ) .

يشار إلى أن الرئاسة العامة تعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتعلقة بالتنظيف والتعقيم على أعلى جاهزية، خاصة مع انتشار فايروس كورونا المستجد، والتأهب لكافة التقلبات الجوية المتوقعة .

وأعلنت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن بث خطبة صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين عبر منصة (منارة الحرمين) بعدة لغات. وتهدف منصة (منارة الحرمين) لبثِّ الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين الشريفين إسهامًا في إصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والشرعية للعالمين.

وذلك بالتعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات، عن طريق الشبكة الافتراضية. فيما التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بعدد من الباحثين من أعضاء لجنة الدعوة بأفريقيا وذلك عبر المنصة الافتراضية. وتحدث الرئيس العام عن اهتمام الحكومة الرشيدة – حفظها الله - بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك بتسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية والفنية لتقديم أرقى الخدمات وتسهيل العبادات لهم.

وأكد أن هذه البلاد المباركة حملت هم الأمة الإسلامية، منذ توحيدها ولاتزال، مستشعرةً موقعها في قلب العالم الإسلامي، وخدمتها للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأعرب السديس عن شكره وتقديره لسمو الأمير على رعايته لهذا الملتقى الذي يناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بتوعية الأمتين الإسلامية والعربية داعياً المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع ويسدد خطاهم لما فيه خير للأمة الأسلامية.

ووجه الرئيس العام الباحثين بالاستقصاء في الماوضيع التي تشملها الموسوعة لجني الأهداف المرجوة منها، لتكون بوابة الباحثين عن تاريخ الإسلام في أفريقيا "جنوب الصحراء.