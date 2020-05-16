شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يخترقون بث القناة السابعة الإسرائيلية وينشرون مقطع فيديو للقسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخترق مجهولون مساء أمس الجمعة بث القناة السابعة الإسرائيلية على الإنترنت، خلال إلقاء درس ديني لأحد الحاخامات، ونشروا فيديوهات لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

وذكرت القناة السابعة أن مجهولين اخترقوا بث الدرس الديني الذي يلقيه الحاخام "حجاي لوندين" على القناة السابعة وعديد منصات التواصل وكذلك تطبيق ZOOM، ونشروا فيديوهات خاصة بمنظومة الطائرات الصغيرة لدى كتائب القسام- وفقاً لوكالة " صفا" الفلسطينية.

وأفادت بأنه تم إيقاف الدرس بعد اختراق متكرر، وعجْز القائمين على الدرس عن صدّ الهجمة الإلكترونية، التي تخللها أيضًا نشر فيديوهات خاصة بالنازية ومحرقة اليهود.

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وبحسب القناة، فإن الحاخام "لوندين" يدير مدرسة دينية في مدينة "سديروت" بالنقب الغربي، ويقدّم محاضرات عبر الانترنت خلال فترة كورونا.