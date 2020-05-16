شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يخترقون بث القناة السابعة الإسرائيلية وينشرون مقطع فيديو للقسام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخترق مجهولون مساء أمس الجمعة بث القناة السابعة الإسرائيلية على الإنترنت، خلال إلقاء درس ديني لأحد الحاخامات، ونشروا فيديوهات لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.
وذكرت القناة السابعة أن مجهولين اخترقوا بث الدرس الديني الذي يلقيه الحاخام "حجاي لوندين" على القناة السابعة وعديد منصات التواصل وكذلك تطبيق ZOOM، ونشروا فيديوهات خاصة بمنظومة الطائرات الصغيرة لدى كتائب القسام- وفقاً لوكالة " صفا" الفلسطينية.
وأفادت بأنه تم إيقاف الدرس بعد اختراق متكرر، وعجْز القائمين على الدرس عن صدّ الهجمة الإلكترونية، التي تخللها أيضًا نشر فيديوهات خاصة بالنازية ومحرقة اليهود.
وبحسب القناة، فإن الحاخام "لوندين" يدير مدرسة دينية في مدينة "سديروت" بالنقب الغربي، ويقدّم محاضرات عبر الانترنت خلال فترة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يخترقون بث القناة السابعة الإسرائيلية وينشرون مقطع فيديو للقسام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.