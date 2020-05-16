وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

فتحت شركة التصنيع الوطنية باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات .

وأكدت الشركة أن الوظائف متاحة للمواطنين والمقيمين ، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.

الوظائف المطلوبة : مشرف أول- الصيانة (جازان) ، أخصائي أول- مركز البيانات (الجبيل) ، أخصائي أول- تقنية المعلومات (الجبيل) ، فني ثالث- الكهرباء والأجهزة (جازان) ، مهندس أول- كهربائي (جازان) ، أخصائي أول- التسويق الفني (الجبيل)، أخصائي ثاني- التكامل (الرياض) ، مشرف- اللحام والتصنيع (الجبيل) ، مهندس ثالث- الكهرباء (الجبيل).

كما طلبت الشركة الوظائف التالية : أخصائي ثاني- الكهرباء (عدد وظيفتين/ الجبيل) ، مستشار أول- إدارة الأداء (الرياض) ، مهندس مراقبة العمليات- الأمن السيبراني (الجبيل) ، مشرف- خط عمليات الإنتاج (الرياض) ، مدير أول- تطوير التكنولوجيا (الجبيل) ، أخصائي- هندسة تقنية (الجبيل) ، أخصائي ثالث- منظم تكامل العمليات (الجبيل) ، أخصائي أول- آلات الصيانة (الجبيل) ، أخصائي أول- الكهرباء (الجبيل) .

ويمكن التقديم ومعرفة الشروط عبر الرابط التالي من هنــــــــــا.