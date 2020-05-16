السجن والغرامة عقوبة بث الشائعات عن كورونا

حذّرت وزارة الداخلية مجدداً كل مَن يبث الشائعات حيال فيروس “كورونا” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة تسبب إثارة الهلع، أو مَن يحرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة ، أن مرتكب هذه المخالفات يعاقب بفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة والسجن معاً، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
وأضافت أنه إذا صدرت المخالفة بحق شخص أجنبي يُعاقب بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولها نهائياً، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه، مشيرةً إلى أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.
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