شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يناشد شركات التكنولوجيا أن تكون «مسؤولة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مديرة صندوق النقد الدولي الجمعة إن الشركات التكنولوجية الكبرى التي تجني أرباحاً نتيجة زيادة الاعتماد على أنظمة الإنترنت خلال أزمة فيروس كورونا يجب أن تعمل على زيادة الوصول إلى الاقتصاد الرقمي للجميع.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في فعالية استضافتها بوليتيكو إن الأزمة مدمرة للاقتصاد العالمي، لكنها توفر أيضاً فرصة لمواجهة استمرار عدم المساواة وأولويات أخرى مثل تغير المناخ إذا كرى توجيه صناديق التعافي بالشكل المناسب. وقالت «لدي أمل كبير في أن تعتبر قيادات شركات التكنولوجيا هذا فرصة لإظهار نظام رأسمالي مسؤول وتصرف مسؤول».

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