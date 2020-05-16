شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعزي أحمد الحاج الحبروش بوفاة والدته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، واجب العزاء إلى أحمد الحاج عبدالله الحبروش بوفاة والدته «رحمها الله».

وأعرب سموه خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، من جانبه أعرب الحبروش عن شكره وتقديره لمبادرة سموه وما أبداه من مشاعر مواساة صادقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يعزي أحمد الحاج الحبروش بوفاة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.