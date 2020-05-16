الاتحاد الأوروبي يدين عمليات التنقيب التركية قبالة سواحل قبرص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان الاتحاد الأوروبي الجمعة، تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص في إطار نزاع مرتبط بالتنقيب عن حقول الغاز، متهماً أنقرة بمفاقمة الخلافات، وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، دعت تركيا مراراً إلى وقف حفريات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في التكتل الأوروبي.

وجمد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام، أصول مواطنين تركيين مشاركين في العمليات ومنعهما من دخول أراضيه، لكن أنقرة لم تتراجع، وقال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك: نأسف لأن تركيا لم تتجاوب مع النداءات العديدة للاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه النشاطات.

وأضاف وزراء الخارجية في البيان: نكرر دعوتنا إلى أن تبرهن تركيا عن ضبط النفس، وتتخلى عن هذا النوع من التحركات وتحترم سيادة قبرص وحقوقها السيادية. بينما رحب الوزراء بجهود قبرص من أجل التفاوض حول هذا الخلاف، مؤكدين أن التصعيد الأخير في التحركات التركية يسير مع الأسف في الاتجاه الخاطئ.

وتقوم السفينة التركية «يافوز» بالحفر قبالة سواحل قبرص منذ نهاية إبريل/ نيسان الماضي. من جانبه أكد وزير الطاقة التركي فاتح دونماز الخميس، أن أعمال الحفر لن تتوقف، وقال لوكالة أنباء الأناضول الحكومية، إن تركيا تواصل نشاطاتها للحفر والأعمال الزلزالية في شرق المتوسط بلا توقف.

وكان الاتحاد الأوروبي وجه في يناير/ كانون الثاني الماضي، تحذيراً لتركيا بخصوص عمليات التنقيب التي تقوم بها، مع إعلان أنقرة وصول سفينة تنقيب تابعة لها قرب الجزيرة، ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «إنذارات» الاتحاد الأوروبي، وحذر من أن تركيا تحتضن حوالي أربعة ملايين لاجئ، أغلبهم سوريون، ويمكن أن تفتح لهم الأبواب في اتجاه أوروبا.