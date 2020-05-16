شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، بزيادة أربع حالات عن اليوم السابق.
وكانت ست حالات من الثماني لأشخاص قادمين من الخارج بينما تم تسجيل حالتين في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد، وقالت اللجنة، إن عدد الحالات المُسجلة دون أعراض ارتفع إلى 13 من 11 في اليوم السابق، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82941 بينما لا يزال عدد الوفيات 4633.
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