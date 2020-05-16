بتروبراس تعلن عن خسائر فادحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة بتروبراس البرازيلية العملاقة للنفط، أنها سجّلت خسارة صافية قدرها 8,35 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، في أعقاب «أسوأ أزمة» في تاريخها مرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وقال روبرتو كاستيلو برانكو، المدير العام لبتروبراس، في بيان حول نتائج المجموعة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس هذا العام، إن «صناعة الهيدروكربونات تضررت بشدة وتواجه أسوأ أزمة لها منذ 100 عام».

وبلغت الخسارة الصافية 48,5 مليار ريال برازيلي، أي نحو 8,35 مليار دولار بحسب سعر الصرف الحالي.

وقال كاستيلو برانكو «لم يؤثر الركود العالمي بشكل كبير في حسابات الشركة في الربع الأول، لكنّ ذلك متوقع أن يحدث في الفصول التالية».