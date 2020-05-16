المزيد من شركات الطيران تسرح مئات الموظفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل معانات شركات الطيران حول العالم ويستمر مسلسل شطب الوظائف شرقاً وغرباً، وقد تضرّرت صناعة الطيران في كلّ أنحاء العالم بشدّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، لأنّها تأثّرت مباشرة بإجراءات الحجْر وإغلاق الحدود.

وأعلنت شركة الطيران الكندية «إير كندا» عن تسريح أكثر من نصف عدد موظفيها بسبب انهيار نشاطها جراء فيروس كورونا المستجد. وقالت شركة الطيران الكندية الأولى التي خفضت رحلاتها بنسبة 95% بسبب إغلاق الحدود وإجراءات الحجر، إنها قررت خفض عدد الموظفين «بنسبة 50% إلى 60%». وأضافت الشركة التي تضم نحو 38 ألف موظف، أنها لا تتوقع العودة إلى وضعها الطبيعي قبل انقضاء فترة طويلة.

من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الجوّية التشيليّة «لاتام إيرلاينز» إلغاء 1400 وظيفة في فروعها في تشيلي وكولومبيا والإكوادور والبيرو، وذلك على خلفيّة الانخفاض الكبير في عمليّاتها جرّاء جائحة كوفيد-19.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة روبرتو ألفو في بيان، إنّ «آثار كوفيد-19 عميقة، وتقليص حجم مجموعة لاتام (أمر) حتميّ لحماية قابليّتها للبقاء في المدى المتوسّط»، واصفاً هذا القرار بأنّه «صعب».

في نيسان/إبريل، كانت الشركة أعلنت انخفاضاً بنسبة 95% في أنشطتها. ونشأت الشركة من اندماج بين «لان» التشيليّة و«تام» البرازيليّة.

وتُسيّر «لاتام» رحلات إلى 145 وجهةً في 26 دولة، وهي متواجدة بشكل مباشر في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والبيرو. قبل الجائحة، كانت الشركة تؤمّن نحو 1400 رحلة يوميّاً، وتُقلّ أكثر من 74 مليون راكب سنويّاً.