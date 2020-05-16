إعصار قوي يجتاح الفلبين ويشرد 140 ألف شخص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاح الإعصار «فونجفونج» الفلبين، أمس الأول الخميس، متسبباً في دمار واسع بالكثير من المنازل والمدارس ومواقع الحجر الصحي وسط البلاد، ما اضطر أكثر من 140 ألفاً للنزوح من مناطقهم إلى مراكز الإيواء الطارئ، ليعقد جهود البلاد في مكافحة وباء كورونا.

وتسبب الإعصار القوي في دمار كبير في جزيرة سامار وسط البلاد، لكنه تحول بعدها إلى عاصفة استوائية عنيفة، مواصلاً مساره نحو مانيلا في الشمال، ورافقته رياح عاتية تصل سرعتها إلى 190 كيلومتراً في الساعة، إضافة إلى أمطار غزيرة.

وقالت السلطات المكلفة بإدارة الكوارث: إن الإعصار «فونجفونج» ضرب في الوقت الذي يعزل فيه عشرات الملايين من السكان أنفسهم في المنازل لمكافحة تفشي كورونا. لكن اضطر ما لا يقل عن 140 ألف شخص في منطقة بيكول وسط البلاد إلى البحث عن ملجأ خارج منازلهم بسبب خطورة العاصفة. وبدأ سكان بيكول الأقل تضرراً من سكان سامار، بالعودة إلى منازلهم الجمعة، وفق السلطات.

وأوضح مسؤول الشرطة المحلية كارليتو ابريز: «علينا أن نضع أقنعة، ونحافظ على المسافة الآمنة في كل الأوقات. من الصعب تطبيق هذه القواعد حالياً، لأن الناس متوترون، لكننا نبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك».

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وأشار مسؤول الكوارث جوني كاستيو إلى أن «التحدي يكمن في التباعد الجسدي» مضيفاً أنهم يُسكنون الناس في المدارس التي أفرغها الوباء.

وأعلنت السلطات إنها ستشغل الملاجئ بنصف طاقتها، وتوفر الأقنعة الواقية لمن لا يملكونها، وتحاول إبقاء العائلات مجتمعة في مكان واحد. وحُولت العديد من المساحات التي تستخدم عادة ملاجئ للعواصف إلى مواقع حجر صحي للأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وقال حاكم ولاية سامار، بين إيفاردون: إن المواقع المستخدمة محلياً لوضع أشخاص في الحجر الصحي، تدمرت جراء الرياح العاتية. وتساءل: «ما الذي سيحل بنا الآن؟ ما هي المنشآت التي سنستخدمها لعزل المصابين؟».

ولحسن الحظ، فإن المنطقة الوسطى؛ حيث ضربت العاصفة، ليست من النقاط الساخنة لتفشي المرض في الفلبين التي سجلت 12091 إصابة و806 وفيات. ويعيش عشرات الملايين من الأشخاص على طول مسار الإعصار الذي يتوقع أن يصل قريباً إلى العاصمة مانيلا المكتظة بالسكان.( ا ف ب)