الاتحاد الأوروبي: مباحثات ما بعد «بريكست» مخيبة للآمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست»، ميشال بارنييه، أمس الجمعة، عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم في المحادثات حول العلاقات المستقبلية بين التكتل، والمملكة المتحدة.

وقال بارنييه في مؤتمر صحفي افتراضي بعد نهاية الجولة الثالثة من المحادثات بين الاتحاد، وبريطانيا، بشأن علاقتهما المستقبلية، إن «هذه الجولة كانت مخيبة للآمال». لكنه أعرب عن تصميمه على «مواصلة العمل معاً لبناء شراكة طموحة مع المملكة المتحدة»، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه «لم يحرز أي تقدم» بشأن الموضوعات «الصعبة» العالقة بين الجانبين.

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وأضاف: «عندما تعلق الأمر بالتكافؤ في التجارة العادلة والاقتصاد، فإن المملكة المتحدة لم تدخل في مناقشة حقيقية».

وتابع: «نشعر بخيبة أمل أيضاً بسبب عدم طموح المملكة المتحدة إلى طرح مجالات أخرى ليست في قلب المفاوضات، لكنها ما زالت مهمة، ورمزية».

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، بفترة انتقالية مدتها عام واحد، تمهيداً للتوصل إلى اتفاقية جديدة حول الشراكة المستقبلية بين الجانبين. (كونا)