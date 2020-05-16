شكرا لقرائتكم خبر عن عالم بلا بوصلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن

ثمة يقين لدى أغلبية الناس، هذا إن لم يكن لديهم كلهم، بأنه لم يعد ثمة شيء كما كان من قبل. التحولات تدفع دفعاً عنيفاً ما كان يشكّل «عوالمنا الأليفة»، قاذفة بنا نحو المجهول، أو ما يشبهه. كل شيء من حولنا يتغير: إن في بعض طرق العمل، أو في طبيعة العلاقات بين البشر، حتى أنماط التفكير السائدة باتت موضع مراجعة ومساءلة. في كلمات يمكن القول إن عالماً جديداً ينشأ، أو إنه قيد النشوء.

من يقرأ ما بدأنا به يحسب أنه قيل اليوم، في لحظتنا الراهنة، حيث يدور الحديث عن العالم ما بعد جائحة «كورونا». في الحقيقة نحن لم نبلغ مرحلة ما بعد الجائحة. ما زلنا في لجّتها؛ غير واثقين ما إذا كنا قد بلغنا ذروتها، أو أننا في أولى مراحلها، لكن الفكرة أعلاه قيلت قبل عقود من اليوم.

لم تكن ثمة جائحة يومها، لذلك فانشغالات الفكر كانت موجهة نحو تحدّيات أخرى، وقائل الفكرة هو الفرنسي جورج بلانديي، في مقال أسماه «زمن الشكوك»، تضمنه كتابه «متضرورن على ما يقال»، الذي نشره بيت الحكمة في تونس في العام 2004، والمؤكد أن كثيرين سواه عبروا عن الفكرة نفسها بصور مختلفة.

كان الرجل يرصد التحولات التي شهدها ويشهدها العالم لحظة كتابته لمقاله، وهي تحولات رآها هو بمثابة «فوضى التحول الأكبر»، الذي محا المعالم القديمة وشوّش الأفكار، حتى صرنا إزاء «مجتمع بل بوصلة». ولو قدر للكاتب أن يعيد كتابة مقالته اليوم، في ضوء ما بات العالم فيه من محنة، ما عساه سيقول، في لحظة يمكن وصفها بامتياز لحظة «اللايقين»، فلم يكن العالم حائراً، على الأقل خلال المئة عام الأخيرة، حول ما الذي يتعين عليه فعله، كما هو حائر اليوم، فحتى المعلومات الطبية حول طبيعة وأعراض «كوفيد - 19»، وسبل الوقاية منه باتت تتغير بين شهر وآخر.

كأن جورج بلانديي يتحدث عما نحن فيه الآن، حين قال: إن المتشائمين يقولون «ليس للمستقبل مستقبل»، أما المتفائلون فيقولون: «لا مكان للمستحيل في عالم اليوم»، مفتونين بتسارع التقدم العلمي والتقني وبقدرته الخارقة، ما يجعلهم واثقين بأن «غداً سيصبح كل شيء ممكناً».

الكتلة الأكبر من البشر حائرة بين هؤلاء وأولئك. حتى انحيازها للتفاؤل قد يكون حيلة سيكولوجية للتغلب على مصادر القلق والخوف، بعد أن أدرك الناس أنه ما من أحد قادر على الجزم بما سيكون عليه العالم غداً أو بعد غد.