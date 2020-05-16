شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى وجرحى في هجوم لتنظيم داعش على نقطة تفتيش أمينة شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن هجوما إرهابيا استهدف نقطة تفتيش أمنية في قضاء الدجيل شمال بغداد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب قناة "السومرية نيوز"، قال مصدر إن "عناصر من "داعش" هاجموا اليوم سيطرة الشيخ إبراهيم بقضاء الدجيل ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".

وأشار المصدر إلى نقل الجرحى إلى مستشفى قريب من مكان الهجوم وجثث الضحايا إلى الطب العدلي".

وفى السياق ذاته أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، مقتل منتسب وإصابة آخر بتعرض إرهابي بإطلاق نار جنوبي محافظة صلاح الدين.

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وذكرت الخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن إطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، على سيطرة الشيخ إبراهيم في قضاء الدجيل جنوبي محافظة صلاح الدين، أدى الى استشهاد منتسب وجرح آخر، مؤكدة أنه تم الرد على مصادر النيران .

وشهدت المحافظات المحررة، لا سيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".