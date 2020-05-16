شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: أتربة مثيرة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد السعودية وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم السبت، تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت فى نشاط للرياح السطحية وتدنى فى مدى الرؤية . وبينت الإدارة أن الحالة التى تشمل الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنورة - المهد - خيبر - وادى الفرع ، تستمر حتى الحادية عشر من مساء هذا اليوم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد السعودية: أتربة مثيرة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.