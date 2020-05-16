شكرا لقرائتكم خبر عن فجر السعيد: كفاية شائعات واستغفروا ربنا فى العشر الأواخر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن استيائها الشديد من كثرة الشائعات التي يتداولها البعض بحقها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنها تشعر بالتعب الشديد من كثرة الرد على هذه الشائعات.

وغردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم قائلة :"نعنبوكم صلوا واستغفروا بالعشر الأواخر بدل منتوا مشغلين الناس بالإشاعات.. كل شوي مألفين إشاعة وناشرينها.. تعبت وأنا أنفي الإشاعات

Advertisements

وفجر السعيد إعلامية كويتية وكاتبة دراما ومنتجة اعتادت على نفي العديد من الشائعات التي تثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر سواء التي شائعات تخص الكويت أو مصر أو الأمارات.

وفي وقت سابق، شن مستخدمو موقع تويتر هجوما كبيرا على النائبة الكويتية صفاء الهاشم، عضو مجلس الأمة الكويتى، عقب تصريحاتها بأن مصر دولة موبوءة بـ فيروس كورونا، ومطالبتها بمنع إصدار التأشيرات عن المصريين، ومنع جميع الوافدين المقيمين الذين يقضون إجازه من الرجوع مرة أخرى إلى الكويت.

الإعلامية فجر السعيد أول من تصدت إلى تصريحات "الهاشم"، عبر حسابها بموقع تويتر، حيث قالت: "اللهم شافي صفاء الهاشم من عقدة مصر ياقادر يا كريم".