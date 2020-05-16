كيفية حظر المكالمات الآلية والرسائل الإعلانية في آيفون؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قد لا يعرف الكثير أن هواتف آيفون توفر خاصية حظر المكالمات المزعجة والرسائل النصية الإعلانية ورسائل البريد الإلكتروني بدون استخدام تطبيقات خارجية، من خلال تطبيقات الهاتف أو الرسائل أو تطبيق FaceTimeأو البريد، بدون أن يعرف المرسِل أنك فعلت ذلك.



ووفقا البوابة العربية للأخبار التقنية الطريقة التي يمكنك بها حظر المكالمات العشوائية والرسائل النصية الإعلانية في آيفون.

يتيح لك نظام التشغيل IOS حظر أي شخص في 4 تطبيقات مختلفة مدمجة في آيفون، كما أن الخطوات متماثلة في كل تطبيق، وبمجرد حظر شخص ما في تطبيق واحد سيقوم النظام بحظر هذا الشخص في جميع التطبيقات الثلاثة الأخرى.

ولتتمكن من الحظر في تطبيق الهاتف قم بفتح علامة التبويب "المكالمات الأخيرة-Recents"، ثم ابحث عن رقم الهاتف أو جهة الاتصال التي تريد حظرها، وأنقر على رمز "i" بجوار رقم الهاتف المعني، ثم اضغط على خيار "حظر هذا المتصل - Block This Caller"، في الأسفل، وقم بتأكيد الاختيار.

اضغط على رمز"i" بجوار جهة الاتصال أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد حظره، ثم قم بالتمرير إلى أسفل الشاشة، واضغط على خيار "حظر هذا المتصل - Block This Caller" ثم قم بتأكيد الاختيار.

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افتح المحادثة واضغط على جهة الاتصال في أعلى الشاشة، ثم حدد رمز "i" ثم اضغط على الاسم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني، وقم بالتمرير إلى أسفل الشاشة، ثم اضغط على خيار "حظر هذا المتصل -Block This Caller"، ثم قم بتأكيد الاختيار.

افتح الرسالة التي تتضمن الشخص الذي تريد حظره، ثم اضغط على عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد حظره، ثم اضغط على خيار "حظر جهة الاتصال هذه - Block this Contact".

وإذا كنت لا تستخدم تطبيق آبل، وتستخدم تطبيقات جيميل أو Outlook، فلن يكون لحظر شخص ما في تطبيق البريد التابع لآبل أي تأثير على رسائله التي تظهر في بريدك الوارد.

عندما يُحظر شخص ما في تطبيقات FaceTime أو الرسائل Messages أو تطبيق الهاتف، ستنتقل المكالمات الواردة مباشرة إلى البريد الصوتي، كما يمكن للشخص المحظور ترك رسالة تظهر لك في قسم البريد الصوتي في تطبيق الهاتف، ولكنها ستكون مخفية في قسم الرسائل المحظورة.

كما سيؤدي حظر شخص ما في تطبيق البريد إلى انتقال رسائله إلى مجلد سلة المهملات لحساب البريد الإلكتروني المعني، بالإضافة لعدم ظهور الرسائل أو مكالمات تطبيق FaceTime في أجهزة آبل الخاص بك، ولن يتلقى الشخص الذي حظرته تنبيهًا يخبره بأنك قد حظرته.