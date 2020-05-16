شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من بث شائعة عن كورونا فى الخليج.. السعودية تعاقب المقيميين بالإبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الداخلية السعودية، إن عقوبة الأفراد غير السعوديين ممن يبثون شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو يحرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، يتم معاقبتهم بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه، بحسب صحيفة الرياض السعودية.

وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت من سعودى، فانه يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.

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وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة علماً بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا تخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.