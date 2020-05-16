شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود السعودى يحبط تهريب أكثر من نصف طن من الحشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودى، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران تمكنت - بفضل الله - من إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من الحشيش المخدر، وذلك بعد رصد تجاوز مركبة للحدود السعودية بالربع الخالي، بحسب صحيفة الرياض السعودية.

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وتم على الفور تفعيل الخطة الخاصة باعتراض المركبات المتسللة عبر الحدود، ومطاردتها، وعند طلب رجال الأمن ممن فيها التوقف بادرا بإطلاق النار، مما اقتضى الرد بالمثل، واعتراضهما ومحاصرتهما، وتم القبض على شخص ووفاة الآخر نتيجة إصابته بطلق ناري، وكلاهما من أرباب السوابق المطلوبين للجهات الأمنية لعلاقتهما بعصابات الجرائم المنظمة التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، وتم ضبط 575 كيلو جراماً من الحشيش المخدر في المركبة التي كانا يستقلانها .

وأكد المسئول السعودى أن رجال حرس الحدود جاهزون، بعون الله، في جميع الأوقات لحماية حدود الوطن، والتصدي لكل من تسول له نفسه محاولة تجاوزها بطريقة غير مشروعة، وإفشال مخططاتهم وأهدافهم الإجرامية مهما تنوعت أساليبهم والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل.