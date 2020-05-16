وفاة مسؤول أمني يمني، متأثرا بوباء غامض يجتاح عدن

اليمن/الخليج 365
توفى مسؤول أمني رفيع المستوى في اليمن، الجمعة، متأثرا بوباء غامض يجتاح محافظة عدن، جنوبي البلاد حسب مصدر حكومي.
وقال المصدر الحكومي للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه ”توفى مدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية العميد أحمد ناصر، الجمعة، بوباء غامض يرجح أنه الشيكونغونيا، أو الطاعون الرئوي“.
فيما لم تصدر إفادة رسمية من السلطات حول أسباب الوفاة حتى الساعة.
والخميس أفاد مصدر حكومي اخر للأناضول، بوفاة نحو 623 شخصا بينهم 6 مسؤوليين حكوميين، في الفترة بين 1 حتى 13 مايو / آيار الجاري، جراء أوبئة وفيروسات تجتاح عدن، ناجمة عن كوارث السيول التي شهدتها المدينة في 21 أبريل/ نيسان الماضي.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة اليمنية عدن ”مدينة موبوءة“ جراء تفشي أنواعا مختلفة من الفيروسات والأوبئة القاتلة فيها اخرها فيروس كورونا، وناشدت المجتمع الدولي التدخل لدعم القطاع الصحي في البلاد.
والطاعون الرئوي هو نوع شديد من التهاب الرئة، تسببه بكتيريا ”يرسينيا بيستيس“ .
فيما "الشيكونغونيا" مرض فيروسي ينتقل إلى البشر عن طريق حشرة البعوض، ويسبّب حمى وآلاماً مبرّحة في المفاصل والعضلات إضافة للصداع والتقيّؤ والطفح الجلدي، وفق منظمة الصحة العالمية
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