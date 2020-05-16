وزير يمني يتهم الحوثيين بمصادرة إمدادات طبية قدمتها ”الصحة العالمية“

اليمن/عزيز الأحمدي/الخليج 365

اتهم وزير بالحكومة اليمنية، الحوثيين بمصادرة إمدادات طبية أرسلتها الحكومة لمكاتب الصحة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، السبت، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الوزير "أرسلت الحكومة إمدادات طبية لمختلف المحافظات، بما فيها مناطق سيطرة الحوثيين، لمساعدة الشعب في مواجهة جائحة كورونا“.



وأضاف ”نهبت المليشيا(الحوثيون) هذه الإمدادات المقدمة من منظمة الصحة العالمية، أثناء ما كانت في طريقها لمكاتب الصحة في المحافظات الواقعة بمنطقة سيطرتها لتوزعها على قياداتها وعناصرها“.

وطالب الوزير اليمني، أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الخاص لليمن، مارتن غريفيث/ ومنظمة الصحة العالمية بإدانة ماسماها ” القرصنة الحوثية“ على الامدادات الطبية.

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كما طالبهم بالضغط على الحوثيين، لإطلاق تلك الإمدادات وتوزيعها على المستشفيات.



ولم يتسن للأناضول أخذ تعقيب من الحوثيين بشأن ماذكره الوزير في الحكومة الشرعية.



والجمعة تم الإعلان عن تسجيل 21 إصابة بكورونا بينها 3 وفيات، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل أول حالة بالبلاد في العاشر من أبريل/نيسان الماضي.



وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إنه تم تسجيل 21 إصابة مؤكدة بينها 3 وفيات" ليرتفع إجمالي الإصابات باليمن إلى 108 حالات بينها( 16 وفاة).



وللعام السادس يشهد اليمن نزاعا خلف إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي في ظل جائحة كورونا.

وحتى صباح السبت، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و628 ألفًا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 308 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و758 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر" المعني برصد ضحايا الفيروس عالميًا.

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