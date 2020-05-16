الثنيان تدعو لدعم الجهود لمواجهة الطوارئ الصحية العالمية

بمشاركة صاحبات السمو الأميرات والشيخات والخبراء والمستشارين وقادة الأعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية ومشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم افتتح مؤتمر المرأة في زمن كورونا برعاية منظمات المجتمع المدني حول العالم , وبحضور ذكي متميز عبر منصة ” زووم ” ويستمر لخمسة أيام ، تضامنا مع المرأة محليًا واقليميا ودوليًا .

وفي كلمة الافتتاح الرسمي للمؤتمر , دعت سعادة عواطف بنت حسن الثنيان , رئيسة اللجنة العلية للمؤتمر , إلى شراكة واسعة من أجل تعزيز الصحة وتحمل مسؤولية , ودعم الجهود لمواجهة الطوارئ الصحية العالمية , وفق ا[طار قانوني فعال يتناسب مع الأنظمة والقوانين الصحية والإنسانية بإعتبار كورونا كوفيد -19 وباء للعصر . بالإضافة لمعرفة أهم المستجدات ومناقشتها وتوجيهها والتعرف على تجارب قيادات الدول في التصدي لكورونا , والتعرف على دو الإعلام في الازمات وأساليب التعامل مع الشائعات , وتشجيع الأبحاث والدراسات الطبية للمبادرة بتحقيق العديد من الإنجازات والاختراعات ,و تداعيات كورونا النفسية والاجتماعية وأضرار الانهيار الاقتصادي , و كذلك معرفة خطوات الجيل القادم ودوره في بناء مستقبل ذكي , مثمنة تلبية صاحبات السمو الدعوة للمشاركة بالمؤتمر .

وقالت سعادة عواطف بنت حسن الثنيان , بأن, المرأة محور رئيسى من محاور مواجهة الأزمات , مشيرة بأن النساء يقدمن مساهمات قيادية وفي الخطوط الأمامية ,.فبرزن يشكل ملفت في مواقع قيادية وميدانية بوجودها مع نظرائها الرجال في خط الدفاع الأول في إدارة الأزمة, مختتمة كلمتها بأن وجهت شعوب العالم للتوكل على الله والتفاؤل حتي تزال هذه الغمة عن هذه الأمة وموجه شكرها للعاملين في المجال الصحي والطبي مقدمة شكرها للمشاركين والمتحدثين بالتوفيق في تقديم أوراق عمل ومداخلات قيمة .

من جهتها قالت د. فاطمة أبو واصل اغبارية ,المدير التنفيذي للمؤتمر , بأن الكارثة الصحية أدت إلى تعطيل نشاطات وثقل وتضاعف المهام الملقاة على كاهلهن , ولا يزال الوباء يواصل انتشاره , مشيرة بأن كوفيد-19 يشكل تهديدا صحيا للجميع، إلا أن الفتيات والنساء يتضررن أكثر من غيرهن

وقالت إغبارية : بأن المرأة تعد جزءا مهما لا ينفصل عن كيان المجتمع الكلي ومكون رئيسي قائم على تكامل النوع البشري ,مشيرة الى تكاملية أداور الرجل والمرأة في جميع المجالات الاقتصادية ,السياسية ,الثقافية والإعلامية والاجتماعية

وعدت الدكتورة اغبارية , المرأة ، لازالت من الفئات الهشّة والأكثر تضرّراً، لا سيّما من جهة العنف الأسري المتزايد , مضيفة بأن المرأة في زمن “كورونا” لا تختلف كثيراً عنها فيما قبل “كورونا”. تراها في مشارق الأرض ومغاربها تسير على النهج ملتزمة .

مدعمها حديثها بقولها : ووفقا الأمم المتحدة بأن المرأة العربية تقوم بخمسة أضعاف أعمال الرعاية الأسرية مقارنة بالرجل العربي. وأن النساء يشكلن عالمياً نحو 70 في المئة ممن يعملون بالقطاع الصحي والاجتماعي .

من جانبها أكدت سمو الأمير هند بنت عبد الرحمن آل سعود , سفيرة مناصرة للجهود الدولة لمكافحة كوررونا ورئيسة اللجنة العليا لمبادرة قافلة ابناء الشهداء بأن المرأة من وجهة نظرها تشكل نصف المجتمع وفي الازمات كل المجتمع , وأوعزت ذلك بقولها إن المرأة تعد ربة المنزل ومربية الأجيال وطبيبة وسيدة اعمال ومهندسه وغيرها , مبينة بأن المرأة تقف اليوم في الخطوط الأمامية كخط دفاع ضد هذه الجائحة عن أسرتها ومجتمعها ووطنها والعالم , كما يقع على عاتقها مهمة كبيرة لرفع مناعة أفراد أسرتها وتعويذهم حياة صحية واغتنام هذه الفرصة لتغيير أسلوب حياتها وحياتهم , فضلا عن إضافة دورها خارج المنزل معبرها عن إعتزازها بالمرأة عربيا وعالميا .

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وقالت سمو الاميرة هند بنت عبد الرحمن آل سعود , بأن المملكة العربية السعودية ايدها الله بنصره أسهمت بدعم المرأة وتمكينها تعليمياً ووظيفياً ,مما انعكس ايجاباً نحو النهوض باقتصاد الوطن وحماية مدخراته والوقوف الى جانب الرجل في الدفاع عنه لتضرب اروع الصور التي ستبقى خالده في اذهان العالم .

من جانبها أكدت الشيخة هند القاسمي , مؤسس ورئيس نادي الامارات الدولي للأعمال والمهن الحرة بدولة الامارات العربية المتحدة , بأن المرأة بصفتها الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات وأعطت نماذج يحتذى بها في التثقيف الصحي التنموي , مضيفة بأن المرأة كانت الأكثر معاناة من هذا الوباء , في كافة المستويات , عكست قدراتها على تجازوها .

وقالت الشيخة هند القاسمي , , بأنه دولة , قامت بعدة إجراءات احترازية ووقائية وبذلت جهود جبارة , للحفاظ على صحة المواطنين والمقيميين , مشيرة بأن لابد من التقيد والالتزام بتوجيهات الدولة بضرورة العزل والبعد الذاتي تفاديا لتفشي المرض .

وبدورها ألقت المستشارة القانونية , أ تهاني العبيدلي الشمري, من دولة الكويت وأمين عام الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف , كلمة نيابة عن رئيسة الاتحاد الشيخه نوال الحمود المالك الصباح ,عبرت فيها عن شكرها للقائمين على المؤتمر الافتراضي وقالت بأن جائحة كورونا كوفيد ١٩, قد فرضت نفسها على العالم أجمع مما استدعى تفعيل خطط الطوارئ وغيرها من خطط وبرامج حكومية لمواجهته , و استدعى إلى تظافر كافة وزارات و مؤسسات المجتمع الحكومية والمجتمع المدني والفرق التطوعية بتنسيق فعال.

وتطرقت الشمري , إلى تجربة دولة الكويت في الإجراءات الاحترازية والوقائية لافتة بأن الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف قدم الدعم المجتمعي بمبادرة اعداد السلة الوقائية والتطوع , مبيته بأن جائحة كورونا كوفيد – 19 أثبتت قدرة المجتمع و المرأة على التصدي لأي كارثة أو أزمة بالوطن .

فيما شاركت د. منال المالكي , مشرفة كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة , استاذ مساعد في قسم المعلوماتية الصحية , جامعة جازان جنوب السعودية , بورقة عمل قدمتها بعنوان ” النجمة الخماسية للإجراءات الإحترازية في مجال الصحة العامة.” , لفتت فيها إلى جهود المملكة العربية السعودية واستجابتها لمجابهة جائحة كرونا كوفيد 19 من خلال أنظمة التقصى الطبية والمعلوماتية وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته والتقنية والذكاء الصناعي , ودعم الابحاث الطبية والمبادرات, والسياسات الحكومية لإدارة الازمة من ناحية اقتصادية لتأمين الموارد الغذائية والدوائية.

وشارك في الجلسة التي أدارها أ. رشيد خير , الخبير والاستشاري بسوق المال بجمهورية مصر العربية , بورقة عمل تناولت فيها المسئولية القانونية الدولية عن تفشي كوفيد 19 في شلل الاقتصاد العالمي وسوق المال , وتأثيراته على سوق المال وأبرز القطاعات الرابحة والخاسرة في ظل الازمة الحالية , فيما شاركت د.حنا عيسى , استاذ القانون الدولي , بورقة عمل حول ” تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد في فلسطين” , ،وتناولت أ. منى ادم اسحق مدير عام جمعية شامان., ورقة عمل ” الجانحة وباء العالمي ” والناشطة الاجتماعية والسياسية د.منال بنت عل المالكي ناقشت النظام الإقتصادي وتأثير الوباء على المجتمعات حسب الفكر الطبقي المتواجد في العالم.