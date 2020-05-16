شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: جهود وقف الحرب بمناطق النزاع يجهضها استمرار العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الإمارات أيدت رسميا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي في مناطق النزاع.

وأفاد قرقاش في تغريدة على "تويتر"، بأن "الأولوية يجب أن تكون التصدي لفيروس كورونا، والذي لا يفرق بين دولة وأخرى".

وأضاف، "وللأسف نرى أن المحاولات المخلصة لتطبيق وقف إطلاق النار في اليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف".

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وأعلن التحالف العربي عن ارتكاب الحوثيين 75 خرقا لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف في بيان، إن خروقات وقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 3383 خرقا، وتضمنت استخدام الأسلحة الخفيفة، والصواريخ الباليستية.