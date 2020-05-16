شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت موريتانيا ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خمس منها بالعاصمة نواكشوط مما يرفع عدد الإصابات الإجمالية في البلاد لـ 26 حالة، إضافة لسبع حالات شفاء، وحالتي وفاة.

من جهة اخرى، أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد وضع نفسه في حالة حجر صحي طوعي وفق وكالة الأنباء السعودية " واس " ، وذلك عقب تأكيد إصابة مدير في وزارة الصحة بفيروس كورونا.

وأكد ولد حامد في لقاء أجراه مع التلفزيون الحكومي عبر الهاتف من داخل الحجر الصحي، أنهم يتوقعون المزيد من الإصابات في ظل انتقال بلاده من المرحلة الأولى من مراحل الفيروس إلى المرحلة الثانية، داعيًا مواطنيه إلى الإسهام في مواجهته من خلال الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية.

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