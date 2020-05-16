شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية صحو بالإمارات معتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج اليوم طقسا متباينا، حيث تشهد المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقة، بينما تشهد الإمارات طقسا صحوا يصل إلى غائم جزئيا، وتشهد البحرين طقس معتدل

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران ،عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،تبوك ، الرياض ، القصيم ، حائل ، الجوف).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

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توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية، قد يصاحبها سقوط الأمطار، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي ان الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:31 و المد الثاني عند الساعة 08:34 و الجزر الأول عند الساعة 41:14 و الجزر الثاني عند الساعة 44:03 و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 05:18 و المد الثاني عند الساعة 33:06 و الجزر الاول عند الساعة 58:10 و الجزر الثاني عند الساعة 00:49.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكو معتدل مع كميات متفاوتة من السحب و لكنه حار نسبيا.

وأوضحت الإدارة أن الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا بعد الظهيرة، مشيرة إلى أن ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام، ودرجة الحرارة الكبرى 37 درجة والصغرى 22 درجة، بينما تسجل الرطوبة النسبية الكبرى 75% والصغرى 10 %.