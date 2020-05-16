الصحة الفلسطينية: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالقدس



وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، وفق وكالة الأنباء السعودية " واس " بأن 4 حالات شفاء سجلت في ضواحي القدس، وحالة في محافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.

Advertisements



وبينت أن عدد الإصابات ارتفع في فلسطين إلى 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 119 حالة بينها 61 في مدينة القدس، و52 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).



وأشارت إلى أن نسبة الشفاء ارتفعت إلى 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.