مصادرة و إتلاف 398 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك في المسفلة

تواصل الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة بهدف التأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية و الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا والتأكد من سلامة المواد الغذائية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة. يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية “غذاؤكم أمانة “.

أوضح ذلك رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ايمن بن محمد وقاد ، أن الفرق الرقابية الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية و الإدارة العامة للنظافة تمكنت من ضبط 190كجم لحوم مجهولة المصدر في سيارة نقل يقودها وافد متوجهه باتجاه النكاسة ، تم حجز المركبة و تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالف إضافةً إلى 208 كجم من المواد الغذائية (أسماك – خضروات -روبيان )والتي تم تداولها بطريقة غير صحية في عدد من المنشآت الغذائية المخالفة والباعة الجائلين ليصبح إجمالي ماتم مصادرته و إتلافه 398 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي .

وإذ تؤكد الأمانة أن الحملات لا تزال مستمرة والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين وفي حالة وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة

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