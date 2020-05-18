اخبار الخليج

دولة الإمارات تدعم المبدعين المتضررين من فيروس كورونا

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في مبادرة أولى من نوعها في المنطقة، أطلقت دولة الإمارات برنامجاً وطنياً لدعم قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية. يهدف البرنامج إلى تقديم منح مالية للأفراد المستقلين والشركات الناشئة في مواجهة للتحديات التي فرضها فيروس "". تتراوح قيمة المنحة بين 15 و50 ألف درهم ويتم تقديرها بحسب كل حالة ووفقاً للمستندات المقدمة. أبوظبي تضيء معالمها الأيقونية دعما لمبادرة الصلاة من أجل الإنسانية تشكل المبادرة دعماً لصنَاع الإبداع وتقديراً لدور المعرفة في استدامة التنمية الثقافية. البرنامج ثمرة جهد مشترك بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ومجلسي الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية والمؤسسات الثقافية.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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