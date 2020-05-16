شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بقائد «دودج» فحّط بطريقة جنونية على طريق رئيسي في الطائف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت مديرية المرور في محافظة الطائف، اليوم السبت، القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط على طريق “الرميدة – سيسد”.

وأكد حساب “المرور السعودي” على “تويتر”، أنه سيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور؛ نظرًا لأنه عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

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وأظهرت صور نشرها حساب “المرور السعودي” أن المركبة المستخدمة في التفحيط من نوع “دودج”، فيما مارس قائدها التفحيط بشكل جنوني على طريق رئيسي وحيوي بالطائف.