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شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بقائد «دودج» فحّط بطريقة جنونية على طريق رئيسي في الطائف (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت مديرية المرور في محافظة الطائف، اليوم السبت، القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط على طريق “الرميدة – سيسد”.
وأكد حساب “المرور السعودي” على “تويتر”، أنه سيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور؛ نظرًا لأنه عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأظهرت صور نشرها حساب “المرور السعودي” أن المركبة المستخدمة في التفحيط من نوع “دودج”، فيما مارس قائدها التفحيط بشكل جنوني على طريق رئيسي وحيوي بالطائف.
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