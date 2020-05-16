شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحيوانات الأليفة في المنزل تنقل فيروس «كورونا»؟.. «الصحة» تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أنه لم يثبت إلى الآن أن الحيوانات الأليفة ناقلة لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19).

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ونصحت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته على حساب “عش بصحة”، بعدم الاقتراب من الحيوانات الأليفة بالمنزل إلا عند التأكد من نظافتها وخلوها من الأمراض.

وأوصت “الصحة”، بالحفاظ دائمًا على غسل اليدين بالماء والصابون بعد ملامسة الحيوانات الأليفة في إطار إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا” المُستجد.