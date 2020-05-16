شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من «توكلنا» يخص موظفي المنشآت المُستثناة من «منع التجول» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد تطبيق “توكلنا” المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا، إتاحة استخدام المشهد الورقي لموظفي الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص المُستثناة من منع التجول.
وقال التطبيق على حسابه في “تويتر”: إن “استخدام المشهد الورقي سيكون إلى جانب التصريح الإلكتروني الصادر من قبله أيضًا، مع الالتزام الكامل باستخدام التصريح وفق الغرض المُخصص له”.
وحث تطبيق “توكلنا”، من يعمل لدى جهة مُستثناة من منع التجول ولم يُصدر له تصريح من خلال التطبيق، بالتواصل مع جهة عمله لإصدار إذن التنقل له.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جديد من «توكلنا» يخص موظفي المنشآت المُستثناة من «منع التجول» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.