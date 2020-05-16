شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات..سينما فى دبى تفتح أبوابها مع فرض إجراءات كورونا للتباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتمكن عشاق السينما في إمارة دبي الخليجية، بدء من الأحد المقبل، من مشاهدة الأفلام في صالات العرض من جديد، بعد أسابيع من الغلق بسبب فيروس "كورونا" المستجد، من خلال سينما مخصصة للسيارات ستتبع سياسة "التباعد الاجتماعي".

وأقيمت سينما السيارات فوق سطح واحد من أكبر المراكز التجارية في العالم، وهي تتبع سينمات "فوكس"، التي تقول إنه "في ضوء فرض التباعد الاجتماعي الإلزامي في الإمارات للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس، سيقتصر عدد المشاهدين على اثنين في كل سيارة في السينما المكشوفة، وتسع 75 سيارة في كل مرة"، بحسب وكالة "رويترز".

ويبلغ سعر التذكرة في سينما السيارات في دبي 50 دولارا للسيارة، بما في ذلك علبة فيشار ووجبة خفيفة ومشروبات.

وقالت وسائل إعلام رسمية في الإمارات وفق وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، إن دبي سمحت بفتح الحدائق العامة والشواطئ الخاصة بالفنادق أمام النزلاء، وذلك في ظل تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

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وكانت دبى ، وهي أكبر إمارة في البلاد من حيث عدد السكان، قد خففت في 24 أبريل الحظر الكامل للتجول وجعلته لمدة ثماني ساعات فقط في الليل وسمحت للمطاعم ومراكز التسوق بفتح أبوابها من جديد بطاقة استيعابية محدودة.

وقال المكتب الإعلامى ، في ساعة متأخرة الثلاثاء، إنه تقرر فتح الحدائق العامة أمام الجمهور مع عدم السماح بأي تجمعات لأكثر من خمسة أفراد. كما سُمح للفنادق بمعاودة فتح شواطئها الخاصة فقط أمام النزلاء وفق اشتراطات وقائية صارمة من أهمها التباعد بين الأشخاص.

​وسيتم أيضا استئناف رحلات الترام ووسائل النقل البحرية وسيسمح بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في الأماكن المفتوحة فقط، بحيث لا يتعدى عدد الأفراد خمسة. وستظل المساجد ودور السينما والشواطئ العامة والملاهي الليلية مغلقة.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 747 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ما يرفع العدد الكلي لهذه الحالات في الدولة إلى 21831 حالة.