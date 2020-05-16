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تونس تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد خمسة أيام من عدم الإعلان عن تسجيل حالات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1035 حالةً.


وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء " واس " ، أنه اكتشفت هذه الحالات إثر إجراء 1339 تحليلاً مخبرياً.


وأشار البيان إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 802 حالةً، واستقرار حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة.

 

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