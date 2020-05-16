تونس تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا



وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس " ، أنه اكتشفت هذه الحالات إثر إجراء 1339 تحليلاً مخبرياً.



وأشار البيان إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 802 حالةً، واستقرار حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة.