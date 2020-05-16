المغرب: ضبط 6 أطنان حشيش بمعبر "الكركرات" متوجهة لدولة إفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت سلطات الأمن الوطني المغربى، مساء اليوم، بالتنسيق مع سلطات الجمارك بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة المغربية، من ضبط ستة أطنان و300 كيلوجرام من مخدر الحشيش، على شاحنة للنقل الدولي، كانت متوجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش مكنت من ضبط شحنات المخدرات المضبوطة مخبأة داخل شحنة من الورق المقوى كانت على مقطورة الشاحنة المسجلة بالمغرب.
وأضاف البيان أن الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة أحيلت إلى إدارة الجمارك للاختصاص، فيما تم خضوع السائق قيد التحقيقات التى تجريها المصلحة الأمنية المختصة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتندرج هذه العملية النوعية، حسب البيان، في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية؛ لمكافحة ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
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